TLEMCEN : Saisie de plus d’un quintal de kif par la douane

Les éléments de la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants des douanes algériennes, et des brigades polyvalentes d’El-Aricha et Sebdou, en collaboration avec les éléments de l’armée nationale populaire ( ANP ) , ont saisi plus d’un quintal de kif traité dans deux opérations, a indiqué la direction régionale des douanes de Tlemcen .La première opération est survenue après une embuscade tendue dans les environs de la commune d’El-Aricha où une quantité de 19,5 kg de kif a été saisie à bord d’une voiture , quatre individus ont été arrêtés .Quant à la deuxième opération, elle a abouti après que les éléments précités aient tendu une souricière dans les environs de la commune de Sebdou, où une quantité de 104 kg de kif traité a été saisie à bord d’une voiture avec l’arrestation de trois individus. Les sept individus ont été présentés devant la justice.