TLEMCEN : Saisie de plus d’un kilogramme de cocaïne à Sabra

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, principalement la commercialisation illégale de drogue, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Sabra relevant de la wilaya de Tlemcen ont saisi une importante quantité de cocaïne .L’opération est intervenue dans un barrage de surveillance dressé à l’entrée de la ville, après l’arrestation d’un individu en l’occurrence, M .S. 33 ans transportant un sac à dos , dont la fouille corporelle a permis aux policiers de découvrir en sa possession 1 ,1 kilogramme de cocaïne .Après une enquête approfondie, le mis en cause dénonça ses deux complices .Après les procédures d’usage, les trois mis en cause ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Maghnia, pour constitution de bande de malfaiteurs ,possession et transport illégal de drogue.