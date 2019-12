TLEMCEN : Saisie de kif et de psychotropes à Maghnia

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, principalement le fléau de la prolifération de stupéfiants, les éléments de la sûreté de daïra de Maghnia, relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi une quantité de kif et de psychotropes. L’opération est intervenue suite à une patrouille de police au niveau du centre-ville, après l’interpellation de deux suspects. La fouille corporelle des suspects a permis aux policiers la découverte de 0,8 grammes de kif et 33 comprimés de psychotropes .Après l’achèvement des procédures , R.M. 33 ans et B.N. 29 ans seront présentés par devant le procureur près le tribunal de Maghnia, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.