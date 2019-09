TLEMCEN : Saisie de 97 kg de kif traité à Mansourah

Dans le cadre de la mise en œuvre de la police de proximité et suite à une communication téléphonique d’un citoyen faisant état de la présence de deux suspects essayant de voler une voiture stationnée dans une rue au niveau de la cité Imama à Tlemcen, les éléments de la sûreté de daïra de Mansourah se sont déplacés à la rue signalée et ont procédé au contrôle des deux individus. La fouille de la voiture a permis aux policiers de découvrir une caisse à l’arrière contenant quatre colis contenant du kif traité d’un poids de 97 kilogrammes. En collaboration avec des éléments de l’armée nationale populaire, les deux services sécuritaires ont arrêté les autres membres de la cellule criminelle au nombre de huit personnes, âgées entre 19 et 37 ans ainsi que la saisie de sept voitures, plus de 230 millions de centimes et des portables. La bande a été présentée par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya en notre possession.