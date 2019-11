TLEMCEN : Saisie de 700 chardonnerets en provenance du Maroc

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal, les éléments de la gendarmerie nationale de Tlemcen, à l’issue d’un barrage de routine au niveau de l’autoroute est ouest prés de la localité Ain Lahjar en direction vers Ain Temouchent, ont interpellé deux personnes qui transportaient à bord d’un véhicule de marque Seat Léon pas moins de 700 chardonnerets, en provenance du Maroc dissimilés dans trois caisses. Les mis en cause ont été présentés à l’issue de l’enquête à qui de droit et les oiseaux remis aux services de la conservation des forêts .Pour rappel, le chardonneret espèce de la famille des passeriformes, pourtant censée être protégée par la loi, constitue de nos jours un marché rentable. Sa commercialisation attire un grand nombre de connaisseurs, en plus d’une tendance vers sa disparition pure et simple surtout le chardonneret à tête rouge vif, au dos brunâtre, au croupion blanc, à la couronne, ailes et queue noire.