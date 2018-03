TLEMCEN : Saisie de 54 kg de kif

Suite à une information parvenue aux services des douanes, les éléments de la brigade mobile relevant de l’inspection divisionnaire des douanes de Ghazaouet en collaboration avec la brigade de rechercher et d’investigation de la police judicaire relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen sont parvenus à mettre en échec la commercialisation de kif marocain en territoire national établissant un plan sécuritaire réussi, les douaniers à l’aide du peigne ferreux ont réussi à crever les pneus du véhicule suspect, une voiture ‘’Symbol’’ à proximité de la région de kourkar située entre les daïras de Ghazaouet et Nedroma. Immobilisés, les douaniers ont procédé à l’arrestation des deux occupants de la voiture et la saisie de 54 kilogrammes de kif dissimulés à l’intérieur. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de la présence de ce produit prohibé après avoir procédé à la fouille minutieuse des abords de la route.