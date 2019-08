TLEMCEN : Saisie de 400 bouteilles de spiritueux à Bensekrane

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la vente illégale d’alcool, les éléments de la sureté de daïra de Bensekrane ont procédé à la saisie d’une quantité de bouteilles de spiritueux à l’issue d’une patrouille de police renforcée par la présence d’éléments de la brigade de recherche et d’investigation, relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen. Après l’immobilisation d’une voiture de marque Logan appartenant à une agence de location de voitures, conduite par L.M. 30 ans, la fouille de cette dernière a permis aux policiers de découvrir 400 bouteilles de boissons alcoolisées. Présenté par devant le procureur près le tribunal de Ouled Mimoun, le mis en cause a été placé en détention préventive, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.