TLEMCEN : Saisie de 3355 sachets de tabac à chiquer

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, et la non facturation des marchandises, les éléments de la septième sureté urbaine relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen ,ont réussi à saisir une quantité de sachets de tabac à chiquer et cela, lors d’un barrage dressé par les policiers. Un véhicule de marque Dacia Logan conduit par le dénommé K.D . 60 ans, a été immobilisé. Il se trouvait en compagnie de la dénommée S.H. 41 ans, repris de justice. La fouille du véhicule a permis aux policiers de découvrir 3355 sachets de tabac à chiquer de marque ‘’assila’’ sans aucune facture ainsi qu’une somme d’argent évaluée à 81000 dinars. Après l’entame de la procédure d’usage, les deux suspects ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.