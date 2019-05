TLEMCEN : Saisie de 3 kilos de kif traité

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la drogue et des psychotropes lors d’une patrouille de routine, au niveau du lieudit ‘’ ghalha oulia ‘’à Tlemcen , trois individus ont attiré l’attention des policiers. Après une fouille corporelle des concernés, il s’est avéré qu’ils étaient en état d’ivresse et ont découvert sur l’inculpé Y.M. 40 ans 40 comprimés de psychotropes ainsi qu’une arme blanche de grande forme. Ramené au siège de la sureté et à l’issue du mandat de perquisition du domicile de l’inculpé, les policiers ont découvert 30 kilogrammes et 30 grammes de kif traité composés en 30 plaquettes et 6 autres de forme différentes ainsi qu’un total de 18 comprimés de psychotropes. Présentés devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, Y.M a été mis en détention préventive quand à G.A. et A.Z.D. Ils ont été placés sous contrôle judicaire, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.