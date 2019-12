TLEMCEN : Saisie de 2000 comprimés de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade régionale de la gendarmerie nationale de Beni Mester relevant du groupement de Tlemcen ont réussi à démanteler une grande et dangereuse cellule criminelle activant dans la contrebande de psychotropes transportés de Tlemcen vers la wilaya de Tiaret pour être commercialisés. Pour la réussite de cette opération, les gendarmes ont infiltré ladite cellule en proposant de transporter la marchandise prohibée vers la wilaya précitée à bord d’un taxi afin de passer inaperçu. Suite à un plan sécuritaire, les gendarmes ont arrêté trois individus dont un résidant dans la wilaya de Tiaret. La fouille de ces derniers a permis la découverte en leur possession de 2000 comprimés psychotropes de marque ‘’extasie et saroukh’’ , ainsi que de faux certificats médicaux. Les mis en cause ont été présentés par devant le procureur prés le tribunal de Tlemcen.