TLEMCEN : Saisie de 200 gr de cocaïne et quatre arrestations

Dans le cadre de la lutte contre la commercialisation illégale de la drogue, et suite à une information crédible parvenue faisant état de la présence d’un individu en possession de cocaïne prête à être revendue, une procédure judicaire a été entamée. En effet, les éléments de la brigade de recherches et d’investigation (BRI), relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen sont arrivés à identifier et arrêter le mis en cause. La perquisition du domicile de ce dernier a permis aux policiers de découvrir 198 grammes de cocaïne. Approfondissant l’enquête, ils ont également arrêté quatre membres de la cellule criminelle dont l’âge varie entre 34 et 38 ans ainsi que la saisie de deux balances électroniques, une moto, 47400 dinars, et huit téléphones portables.