TLEMCEN : Saisie de 195 quintaux de farine à Sebdou

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal et la spéculation, les éléments de la compagnie de la gendarmerie nationale de Sebdou dans la wilaya de Tlemcen, ont réussi à saisir 195 quintaux de farine à bord d’un camion. L’opération est survenue au niveau d’un barrage dressé sur la route nationale 22 au lieudit ‘’Ragab’’. Selon notre source, le propriétaire n’ayant nullement la qualité de commerçant, et résidant à El Aricha, a voulu profiter de la conjoncture actuelle, pour spéculer et écouler sa marchandise sans registre de commerce, ni factures auprès d’autres commerçants de la wilaya. La marchandise saisie a été remise à la CCLS de Sebdou. Quant au mis en cause, il sera présenté prochainement devant la justice.