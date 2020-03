TLEMCEN : Saisie de 10074 psychotropes au port de Ghazaouet

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, principalement la contrebande, et l’importation illégale de comprimés psychotropes , les éléments de la sûreté de la daïra de Ghazaouet de la wilaya de Tlemcen, en collaboration avec les services de la douane algérienne, suite à une information parvenue à leurs services, ont arrêté trois individus dont l’âge varie entre 35 et 40 ans au port de Ghazaouet en possession de 10074 comprimés psychotropes de différentes marques à bord de deux voitures utilitaires .Selon le communiqué ,après l’entame de la procédure d’usage les mis en cause ont été présentés par devant le procureur prés le tribunal de Ghazaouet .