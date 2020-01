TLEMCEN : Saisie de 1000 comprimés de psychotropes à la frontière

Dans le cadre de la lutte sans relâche contre la drogue et les psychotropes, les éléments du groupement de la gendarmerie nationale de Tlemcen ont réussi à démanteler une cellule internationale de criminels spécialisés dans la contrebande de kif et psychotropes en provenance du Maroc à destination des pays voisins. Selon la source, la réussite de cette action est survenue suite à l’exploitation d’informations crédibles parvenues aux services de la gendarmerie. Le plan sécuritaire établi a permis l’arrestation de dix narcotrafiquants et la saisie de 1000 comprimés de psychotropes, une somme d’argent, dix téléphones portables, ainsi que la récupération de trois voitures utilitaires destinées au transport de la marchandise prohibée.