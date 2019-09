TLEMCEN : Repêchage d’un cadavre au barrage de Sidi Abdelli

Les éléments de la protection civile de l’unité de Bensekrane sont intervenus, après un appel anonyme, afin de repêcher un cadavre inconnu noyé dans des conditions obscures au niveau du barrage de la commune de Sidi Abdelli, dans la daïra de Bensekrane. Etant en état de décomposition très avancé, le corps n’a pas été identifié sur place et il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Tlemcen pour subir une autopsie médico-légale. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale de Sidi Abdelli afin d’identifier le cadavre et déterminer les causes et circonstances de cette mort tragique.