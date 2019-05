TLEMCEN : Près de 5000 sachets de tabac à chiquer, saisis à Remchi

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la police judicaire relevant de la sureté de daïra de Remchi dans la wilaya de Tlemcen ont réussi à saisir une quantité de tabac à chiquer et cela suite à une patrouille effectuée à 9h 30 du matin voyant l’inculpé M.M. 25 ans propriétaire d’un magasin en train de déposer d’une voiture de marque Peugeot Partner des caisses de tabac à chiquer intervenant sur place les policiers ont saisi quatre caisses sans aucune facture d’achat d’une quantité de 4760 sachets répartis comme suit : 2980 de marque ( houra ) , 1680 ( assila ) et 100 ( narjess ). Poursuivant les investigations, les policiers ont découvert à l’intérieur de l’arrière boutique du magasin 14110 paquets de cigarettes de différentes marques et 55 boites de pastilles parfumées pour narguilé de marque Swift prêtes à être commercialisées. Présenté par devant le procureur près le tribunal de Remchi, le mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire et le magasin sous scellées jusqu'à la fin de l’enquête, conclut le communiqué de la sureté de wilaya de Tlemcen.