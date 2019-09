TLEMCEN : Plus de 844 kg de kif saisis durant la saison estivale

Le wali de Mascara a ordonné au directeur des ressources en eau de la wilaya de bousculer l’entreprise chargée de réaliser le réseau devant alimenter la ville de Khalouia à partir du MAO. Le DRE a informé le wali qu’il est question d’une pièce qui n’est pas encore arrivée sur le chantier et que l’eau arrive à Khalouia au cours de la semaine prochaine. Ce projet devait en principe alimenter la ville d’Ain Farés-El Bordj-Khalouia et Tighennif. A partir d’El Bordj, le problème ne devait pas se poser puisqu’une conduite existe déjà, en effet, la ville d’EQL Bordj et Khalouia étaient alimentées à partir de Tighennif, donc aujourd’hui, on utilise le réseau dans le sens inverse et on peut alimenter facilement Khalouia et Tighennif.