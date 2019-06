TLEMCEN : Plus de 64 kg de kif traité saisis par la BRI

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du kif et stupéfiants les éléments de la brigade de recherches et d’investigations ( BRI ) relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont réussi à démanteler une cellule criminelle organisée, activant dans la commercialisation du kif , à l’issue de deux opérations distinctes. La première opération est survenue, à l’issue d’un barrage dressé au niveau de la route nationale 22 suite à l’arrestation d’un suspect à bord d’un taxi où sa fouille corporelle a permis de découvrir 198 grammes de kif traité en sa possession. Les suites de l’enquête avec l’inculpé ont permis aux policiers d’arrêter les autres membres de la cellule au nombre de quatre personnes. Après perquisition et l’élargissement de compétence délivrés par le tribunal de Sebdou ( Tlemcen ) et celui d’Ain Temouchent en collaboration avec le tribunal de Remchi ( Tlemcen ) les policiers ont récupéré une quantité de kif traité d’un poids de 9,8 kg grammes un total de 10 kg 005 grammes .Quant à la deuxième opération , elle a eu lieu après une procédure d’investigations conforment à l’article 65 du code de procédure pénale ayant abouti à l’arrestation de deux inculpés et la saisie de 25,5 kg grammes de kif traité ainsi que trois motos. Le global de la saisie a atteint un poids de 64,5 kg grammes, selon le communiqué de la sûreté de wilaya qui ajoute que les inculpés seront présentés ultérieurement devant les tribunaux compétents.