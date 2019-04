TLEMCEN : Plus de 400 kg de kif saisis en 90 jours !

Les éléments de la police des différentes suretés de la wilaya de Tlemcen , durant le premier trimestre de l’année en cours, sont parvenus dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et autres stupéfiants de mettre en échec de multiples tentatives d’introduction de drogue et de comprimés de psychotropes par des narcotrafiquants et de dealers dans le but de leur commercialisation à travers les réseaux qu’ils ont tissé pour empoisonner davantage leur clientèle si désœuvrée. A cet effet, les policiers ont saisi une quantité importante de kif estimée 400,785 kilogrammes et quelque 3.202 comprimés de psychotropes, selon un communiqué de ce corps sécuritaire. Ces diverses opérations se sont soldées par l’arrestation de 313 individus et le traitement de 200 affaires, toutes liées au trafic de drogue.