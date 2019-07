TLEMCEN : Plus de 366 kg de kif saisis en juin

Selon un communiqué émanant de la sureté de wilaya de Tlemcen, le bilan du mois de juin dernier fait état de la saisie de 366 kg et 237 grammes de kif traité et le traitement par les éléments de la police judiciaire de 43 affaires ayant trait au trafic ainsi que la commercialisation de drogue ayant permis la saisie de ladite quantité ainsi que 434 comprimées de psychotropes de différentes marques. 78 individus impliqués dans ces affaires ont été appréhendés. Par ailleurs, les services de police et concernant les délits notamment les agressions contre les personnes et l’atteinte à leurs biens, ont traité 266 affaires avec l’interpellation dans ce cadre de 360 individus, présentés aux différentes juridictions compétentes. Le bilan fait état également d’un crime électronique impliquant un individu a été enregistré durant le mois écoulé, conclut le communiqué.