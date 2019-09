TLEMCEN : Opération coup de point de la police à Ouled Mimoun

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et suite à plusieurs plaintes parvenues à la sureté de daïra de Ouled Minoun dans la wilaya de Tlemcen, une grande opération coup de point a été déclenchée avec la participation de divers services sécuritaires dont la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya et la brigade de recherche et d’investigation. L’opération a ciblé les divers point noirs et pourchasser les malfaiteurs. Les résultats enregistrés sont comme suit ; la saisie de 131 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques dont ( 95 de marque Mutzig et 36 burg ) et l’arrestation de M.S. 26 ans ainsi que l’arrestation d’un individu en l’occurrence G.M. 47 ans, recherché pour non versement de la pension alimentaire (nafaka) à sa femme. Aussi, l’arrestation de B.A. 24 ans pour possession de morceau de kif et la vérification de 6 motocyclettes. Les personnes interpellées ont été emmenées au siège de la sureté de daïra pour l’entame des procédures judiciaires a leur encontre avant leur présentation par devant le procureur près le tribunal de Ouled Mimoun, conclut le communiqué de la sureté de wilaya de Tlemcen.