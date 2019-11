TLEMCEN : Neutralisation de deux casseurs de véhicules

Dans le cadre de la préservation des biens et des personnes, et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la troisième sûreté urbaine de la wilaya de Tlemcen ont démantelé une bande de malfaiteurs spécialisée dans le cambriolage, de l’intérieur des véhicules au niveau du centre-ville de Tlemcen, et ce suite à des plaintes déposées par plusieurs victimes ,ayant trouvé les vitres des portières arrière de leurs voitures brisées. Après investigations et inspection du lieu des délits, les policiers ont pu identifier et arrêter les suspects, en l’occurrence B.J. 35 ans et N.F. 28 ans. Après l’entame de la procédure d’usage, ils ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.