TLEMCEN : Les saccageurs de huit voitures sous les verrous

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, et suite à un appel d’un citoyen émis sur le numéro vert, faisant état de la présence de deux individus en train de saccager des voitures de particuliers en stationnement sur le boulevard. L’intervention rapide des éléments de la troisième sûreté urbaine, relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen sur les lieux signalés a permis l’arrestation des deux mis en cause, et la saisie d’armes blanches utilisées dans la casse de huit voitures. Les deux auteurs de cet acte de vandalisme inexplicable, en l’occurrence B.N. 21 ans et S.K. 23 ans ont été, après l’entame de la procédure d’usage, présentés par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen.