TLEMCEN : Le voleur des portables sous les verrous

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les éléments de la troisième sûreté urbaine relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen, ont arrêté un individu spécialisé dans le vol de portables et ce suite à une plainte déposée par un citoyen, faisant état du vol de son portable par un inconnu. Après enquête et investigations, les enquêteurs sont arrivés à identifier et arrêter le mis en cause en l’occurrence, A.N. 45 ans, repris de justice. A la fin de la procédure d’usage, le suspect a été traduit par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.