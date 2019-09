TLEMCEN : La police sensibilise les écoliers sur les fléaux sociaux

En collaboration avec la direction de l’éducation, les services de la sureté de wilaya de Tlemcen viennent de mettre en œuvre un programme au profit des écoliers des trois paliers de l’enseignement. Les élèves sont conviés à suivre un riche programme de sensibilisation à la culture de la circulation routière et les dangers de l’internet, la drogue et les jeux électroniques encadré par des éléments expérimentés. Des rencontres directes seront dispensées avec l’utilisation des méthodes pédagogiques attrayantes pour les enseigner un bon comportement concernant la circulation routière et les meilleures méthodes pour se prémunir des accidents de la route selon le communiqué de la sureté de wilaya. Ces rencontres seront appuyées par la distribution de dépliants attractifs concernant les dangers de l’internet, la drogue et les jeux électroniques. Les policiers sillonneront les établissements du cycle moyen et secondaire du territoire de la wilaya pour attirer l’attention des élèves sur ces fléaux car il est important de connaitre les risques pour les appréhender