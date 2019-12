TLEMCEN : La police dresse son bilan trimestriel

Selon un communiqué de la cellule des relations publiques de la sûreté de Tlemcen, en ce quatrième trimestre de l’année en cours, il été enregistré 149 accidents de la route ayant causé 7 morts, et 178 blessés dont 130 hommes et 48 femmes. Quant aux services de la voie publique, ils ont procédé au retrait de 669 permis de conduire pour diverses contraventions et dressé 299 procès verbaux pour excès de vitesse signalés par le radar . Les mêmes services ont établi également 189 contraventions pour des conducteurs de véhicule et 59 motocyclistes ont été verbalisés pour non respect du code de la route. Le communiqué invite une nouvelle fois les usagers de la voie publique à la prudence, et à la vigilance lors de la conduite, et au respect du code de la route pour préserver la sécurité de tous, en évitant les excès de vitesse et les dépassements dangereux qui peuvent avoir des conséquences lourdes. Il rappel le les numéros verts mis à la disposition des citoyens et conducteurs pour tout signalement, ou renseignement à savoir : les 17, 104 et le 1548.