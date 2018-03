TLEMCEN : L’auteur du vol de 37 millions de la poste arrêté

Un acte du moins incompréhensible s’est déroulé en ce début de semaine au niveau de la poste de Tlemcen. En effet, profitant de la grande foule se trouvant à l’intérieur de la poste et sous le regard de tous les présents, un individu répondant aux initiales de W. A. et âgé de 26 ans sauta par-dessus le comptoir profitant d’un moment d’inattention de la proposée pour s’emparer d’une somme de 37 millions de centimes qu’il met dans un sac à dos qu’il portait avant de prendre la fuite mais la vigilance et l’intervention d’un policier et un agent de sécurité ont réussi à arrêter le malfaiteur et reconduit au siège de la troisième sureté urbaine de la place du premier mai.