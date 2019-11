TLEMCEN : L’auteur d’un parricide, arrêté

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et à l’issue des recherches intensifiées et investigations profondes, les éléments de la deuxième sûreté urbaine relevant de la wilaya de Tlemcen ont réussi à arrêté l’auteur du parricide, en l’occurrence H.A.N, 26 ans perpétré sur son père au niveau d’une villa à la cité El-Dallia à El-Kiane .Le présumé auteur arrêté, fils de la troisième femme du défunt était en fuite depuis le crime le 8 octobre 2019. Présenté par devant le procureur, prés le tribunal de Tlemcen, le mis en cause a été placé en détention préventive, a conclu le communiqué de la sûreté de wilaya.