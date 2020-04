TLEMCEN : Interpellation de 215 personnes et 273 véhicules mis en fourrière

Selon un bilan de la sureté de wilaya de Tlemcen, il est fait état de l’interpellation de 215 personnes pour non-respect du confinement partiel établi de 15h à 7 heures du matin, durant la période allant du 5 au 11 avril courant. Le communiqué fait état que les individus arrêtés ont été entendus sur procès-verbal et qu’ils encourent des poursuites judiciaires pour avoir enfreint les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus. La source indique également que 273 véhicules et 99 motos ont été mis en fourrière communale pour les mêmes raisons en application de l’arrêté de wilaya.