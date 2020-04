TLEMCEN : Interpellation de 14 personnes pour non-respect du confinement

Selon un communiqué émanant de la sureté de wilaya de Tlemcen ,dans le cadre de l’application rigoureuse des instructions ,et des mesures mises en place par les pouvoirs publics ,afin d’éviter la propagation de la pandémie du covid 19 ,les services de police ont procédé à l’interpellation de 14 personnes au niveau du quartier Abou Tachfine dans la ville de Tlemcen .Des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des contrevenants par les diverses sûreté urbaines dans la quatrième, la sixième et la neuvième ,pour cause de violation délibérée des mesures de confinement, attroupement et trouble à l’ordre public. Par ailleurs, les mêmes services ont procédé à la mise en fourrière de trois motos et deux véhicules légers.