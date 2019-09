TLEMCEN : Installation du nouveau chef de sûreté de wilaya

En application au dernier mouvement, opéré par le chef de l’Etat touchant les chef de sureté de 40 wilayas du pays, l’inspecteur régional de la police de l’ouest, représentant le directeur général de la sûreté nationale, a procédé ce jeudi au niveau du siège de la sureté de wilaya de Tlemcen à l’installation officielle de Boutira Rachid comme nouveau chef de la sureté de wilaya de Tlemcen et cela en présence du wali, du président de l’APW et des autorités civiles et militaires de la wilaya, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.