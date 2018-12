TLEMCEN : Il tue son ami pour un portable !

La paisible localité d’El Koudia relevant du territoire de la wilaya de Tlemcen est en deuil et pour cause un crime crapuleux a été perpétré contre un homme âgé de 64 ans, un ancien cadre de l’entreprise’’ Naftal’’. La victime a été retrouvée morte et poignardée par plusieurs coups de couteaux sur plusieurs parties du corps au dessous du pont reliant El Koudia à Oudjelida. Après les investigations entreprises par les services sécuritaires, ces derniers ont réussi en un laps de temps record à identifier le coupable, âgé d’une trentaine d’années et ami de la victime. Le meurtre avait pour unique but, le vol d’une somme d’argent ainsi que le portable de son ami. Les policiers ont restitué la somme d’argent et le portable ainsi que l’arme du crime et l’enquête se poursuit afin de connaitre les véritables causes de cet acte regrettable.