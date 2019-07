TLEMCEN ET AÏN TEMOUCHENT : Saisie de quantités de kif traité

Deux quantités de kif traité s'élevant à 71,35 kilogrammes et 730 grammes ont été saisies à Tlemcen et Aïn Témouchent par des éléments des Garde-côtes et de la Gendarmerie nationale, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et suite à des opérations distinctes, des Garde-côtes ont saisi, les 25 et 26 juillet 2019 à El-Ghazaouet, wilaya de Tlemcen/2ème RM, (71,35) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Aïn Témouchent/2ème RM, une autre quantité de la même substance s’élevant à (730) grammes", précise la même source.