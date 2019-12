TLEMCEN : Du kif, des psychotropes et des armes blanches saisis

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, principalement la prolifération et la commercialisation de drogues et psychotropes, les éléments de la cinquième sûreté urbaine relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen, suite à une information parvenue à leurs services faisant état d’une activité douteuse exercée par deux individus. Après enquête et investigations, les enquêteurs ont procédé à leur arrestation où la perquisition de leur domicile a permis la découverte et la saisie de 66 grammes de kif et 123 comprimés de psychotropes. Les mis en cause, en l’occurrence, F.B. 43 ans et S.M. 23 ans seront présentés par devant la juridiction compétente .Les même éléments ont à l’issue d’une deuxième opération arrêté deux personnes à bord d’une voiture de marque ‘’Hyundai’’ en possession de 0,09 grammes de kif. L’enquête effectuée auprès d’eux a permis la dénonciation de leur fournisseur et son arrestation. La perquisition d’un domicile a permis aux policiers la découverte de 80,5 grammes de kif, 3830 dinars recette de vente, une arme blanche de gros calibre. Les trois suspects dont l’âge varie entre 42 et 55 ans ont été traduits par devant la justice, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.