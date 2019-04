TLEMCEN : Du chocolat fourré aux psychotropes !

Les éléments de la police des frontières du port de Ghazaouet en coordination avec les douaniers, ont pu mettre en échec en fin de semaine, une tentative d’introduction d’une énorme quantité de comprimés de psychotropes provenant d’Espagne, dans le but de sa commercialisation à travers le territoire national. C’est au cours d’une opération de contrôle de voyageurs venant de la ville espagnole d’Almeria, que le pot aux roses fut découvert grâce au scanner de contrôle des bagages qui détecta la présence de 2.184 unités de psychotropes, soigneusement cachés dans des boites de chocolat au sein d’un véhicule de marque Renault Trafic. Le mis en cause, répondant aux initiales de M.A, âgé de 34 ans, a été arrêté et son poison saisi.