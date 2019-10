TLEMCEN : Deux suicides en une journée

En l’espace de 48 h seulement, la wilaya de Tlemcen vient d’enregistrer en cette fin de semaine deux tragiques suicides intervenus dans des conditions qui restent à élucider. Le premier a eu lieu au niveau de la localité de Zelboun, relevant de la commune de Beni Mester, où le père de quatre enfants a mis fin à ses jours en ingurgitant de l’acide et cela malgré les tentatives médicales entreprises pour le sauver au CHU de Tlemcen. Le deuxième concerne un fonctionnaire exerçant dans un établissement scolaire du cycle moyen à Boukanoun, retrouvé pendu à l’intérieur de son bureau. La gendarmerie a ouvert des enquêtes pour déterminer les causes et circonstances de ces regrettables actes.