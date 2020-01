TLEMCEN : Des psychotropes, du cannabis et du kif saisis

En raison de la forte mobilisation des différents services de la sûreté de wilaya de Tlemcen pendant les fêtes de fin d’année 2019, aucun incident majeur n’a été enregistré au chef-lieu de la wilaya, par contre et selon le communiqué de la sûreté de wilaya, les sûretés de daïra relevant de la compétence de la sûreté nationale ont traité plusieurs affaires durant la même période. Les éléments de la sûreté de daïra de Hennaya ont réussi à saisir une quantité de boissons alcoolisées suite à une information qu’il leur est parvenue. En effet, la fouille du domicile d’un suspect permit aux policiers de découvrir 192 bouteilles de vin spiritueux de différentes marques, s’ensuivit la présentation de deux mis en cause par devant le procureur prés le tribunal de Remchi .Quant aux éléments de la sûreté de daïra de Ghazaouet et à l’issue d’une opération coup de poing dans les différents points noirs connus , et également à l’issue de barrages dressés à l’entrée et la sortie de la ville, ont interpellé 24 personnes et procédé à la saisie de 9 comprimés psychotropes qui étaient en possession d’un individu qui a été présenté par devant le procureur prés le tribunal de Ghazaouet . Les éléments de la sûreté de daïra de Beni Bousaid ont à leur tour procédé à la saisie de 400 grammes de cannabis, 10 comprimés psychotropes et cinq bouteilles de whisky et à la mise en fourrière d’une moto 103, après la perquisition d’un domicile. Deux suspects ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Maghnia.