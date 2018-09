TLEMCEN : Déraillement d'un train de voyageurs, pas de victimes

Un déraillement de la locomotive et de la voiture du train de voyageurs assurant la relation Maghnia/Tlemcen au PK 188 de la commune de Sidi Madjah, dans la daïra de Béni Boussaid (Tlemcen) a eu lieu mardi matin à 6h20 sans causer de blessures au niveau des voyageurs à bord, a indiqué un communiqué de la SNTF. "Il n'est à déplorer aucune blessure des voyageurs à bord de ce train. Néanmoins, une légère blessure du conducteur du train a été enregistrée", précise le communiqué de la Société Nationale des Transports Ferroviaires. Suite à ce déraillement, le trafic ferroviaire entre Maghnia et Sebra est interrompu jusqu'à rétablissement de la voie ferrée, indique la SNTF qui a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour la prompte reprise du trafic sur cette ligne. Une commission d'enquête a été diligentée par la société pour déterminer les causes exactes, les circonstances et les responsabilités de cet accident, selon le communiqué.