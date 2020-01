TLEMCEN : Démantèlement de deux cellules de cambrioleurs

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes , et suite à une plainte déposée par un citoyen portant sur le cambriolage de son véhicule ,les éléments de la cinquième sûreté urbaine de la wilaya de Tlemcen ,ont réussi à démanteler deux cellules de criminels spécialisés dans le vol d’objets de l’intérieur des véhicules .La première cellule, selon le communiqué de la sûreté de wilaya, est composée de trois individus âgés entre 20 et 26 ans, qui après un plan établi, les policiers sont arrivés à les arrêter avec récupération des objets volés. Quant à la deuxième cellule, elle est composée de quatre personnes dont l’âge varie entre 26 et 35 ans qui après leur identification, et la surveillance de leurs mouvements, les policiers arrivèrent à les arrêter avec récupération de plusieurs objets utilisés pour le vol de véhicules. Après l’entame de la procédure d’usage, les sept mis en cause ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen.