TLEMCEN : Démantèlement d’une bande de malfaiteurs

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, principalement en milieu urbain les éléments de la troisième sûreté urbaine relevant de la wilaya de Tlemcen, ont réussi à mettre hors d’état de nuire, une cellule composée de malfaiteurs spécialisés dans le vol et l’agression, avec utilisation d’armes blanches dans deux opérations. La première opération est intervenue suite à une plainte déposée par un bijoutier, victime de vol avec agression et utilisation d’armes blanches. Apres enquête et investigations, les policiers arrivèrent à identifier et arrêter les deux auteurs suspects âgés de 35 et 45 ans. Après la procédure d’usage, les deux mis en cause ont été présentés par devant le procureur prés le tribunal de Tlemcen. La deuxième affaire résolue par les mêmes éléments de la même sureté urbaine, a concerné le démantèlement et l’arrestation de trois individus malfaiteurs spécialisés dans le vol, dont l’âge varie entre 25 et 35 ans, suite à une plainte déposée par un pâtissier au centre- ville victime de vol avec utilisation d’un véhicule pour prendre la fuite. Les trois suspects ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen et le véhicule a été saisi, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.