TLEMCEN : Découverte de 7 quintaux de kif abandonnés

Dans la cadre de la lutte intensifiée contre la prolifération des stupéfiants selon une source crédible , les éléments de la police judicaire relevant de la sûreté de daïra de Sebdou dans la wilaya de Tlemcen, suite à une information parvenue à leur service, ont mis la main sur une grande quantité de kif traité avant qu’elle ne tombe entre les mains de probables narcotrafiquants et inonder le pays de ces stupéfiants de différentes marques. C’est après avoir entamé une grande opération de recherches à travers les endroits suspect ou abandonnés que les policiers sont arrivés à découvrir un colis contenant 7,5 quintaux de kif traité au niveau d’une rivière abandonnée reliant les daïras de Sebdou et Sidi Djilali, prêt à être transféré vers la Tunisie et la Libye. Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les propriétaires de cette drogue.