TLEMCEN : Découverte d’un corps sans vie dans une forêt

Avant-hier, le corps sans vie d’une personne de sexe masculin a été découvert dans la forêt de Tlemcen. Selon sa famille, la victime qui demeure au quartier Khemisti dans la commune de Hannaya, n’a pas donné signe de vie depuis qu’il est sorti de son domicile pour aller percevoir sa pension auprès de la grande poste à Tlemcen ville. Inquiète de sa disparition, la famille a procédé à des recherches un peu partout au niveau de la commune et même ailleurs, mais en vain, rapporte une source proche de la famille. Les services de sécurité compétents alertés ont ouvert une enquête en entamant des investigations pour retrouver le ou les coupables du meurtre et déterminer les causes exactes de ce meurtre abject.