TLEMCEN : Crime crapuleux à Boudghène

Un crime crapuleux a eu lieu au niveau du quartier populeux et populaire de Boudghène sur les hauteurs de Tlemcen où selon notre source la cause serait du à un différent à propos d’un stationnement de voiture .La victime âgée de 47 ans aurait été poignardée et évacué vers les urgences du centre hospitalo- universitaire de Tlemcen. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures hier après juste une journée d’admission aux urgences. L’auteur du crime âgé de 33 ans a été traduit aujourd’hui jeudi devant le parquet de Tlemcen.