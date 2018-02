TLEMCEN : Chute mortelle d’un Imam

Les éléments de la protection civile sont intervenus hier matin, pour évacuer le corps sans vie d’un Imam, suite à sa chute dans son domicile sis au douar Aouled Aïssa dans la commune d’El-Madik, a indiqué la cellule de communication et de presse de la wilaya. La victime est tombée au moment, où elle faisait des taureaux sur le toi de sa maison, cette dernière a perdu l’équilibre avant de chuter d’une hauteur de 11 mètres et décéda sur le coup, à cause de graves blessures sur la tête, a ajouté la même source. Aussitôt alertés, les pompiers ont transporté la dépouille de la victime à la morgue de l’hôpital de la wilaya de Tlemcen. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de l’accident.