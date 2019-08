TLEMCEN : Arrestation du voleur des cartes ‘’Dahabia’’

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la troisième sureté urbaine relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen sont parvenus à arrêter un dangereux individu spécialisé dans le vol des cartes magnétiques DAHABIA et cela après qu’un citoyen ait déposé une plainte faisant état du vol de sa carte alors qu’il se trouvait devant un distributeur automatique de la grande Poste prêt à retirer une somme d’argent. Le suspect se trouvant devant lui proposa de lui venir en aide pour retirer son argent. L’escroc introduira une autre carte magnétique volée prétextant que le citoyen lui a donné un faux mot de passe. Les policiers arrivèrent à arrêter le suspect en l’occurrence A. M. 32 ans. La perquisition de son domicile a permis aux policiers de découvrir une autre carte magnétique Dahabia volée. Présenté par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, il a été condamné à un an de prison et une amende de 30.000 dinars, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.