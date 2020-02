TLEMCEN : Arrestation de deux voleurs encagoulés à Remchi

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les éléments de la sûreté de daïra de Remchi, relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont réussi à arrêter deux jeunes voleurs. Les faits se sont déroulés après que les deux mis en cause se sont introduits au domicile d’une femme qui était seule au moment de la tentative de vol. Armés de couteaux, les délinquants ont attaché la femme avec du scotch, et des câbles pour s’emparer de ses bijoux et de son argent. Cette dernière a réussi à se détacher et fuir au même moment où son mari s’apprêtait à entrer dans la maison. Les passants attirés par les cris de la femme et son mari ont alors alerté les policiers. Ces derniers arrivèrent à arrêter les deux jeunes dont l’âge varie entre 19 et 20 ans tous les deux originaires d’Oran. Selon le communiqué, les deux voleurs ont été présentés par devant le procureur prés le tribunal de Remchi et condamnés à 18 mois de prison ferme assortis d’une amende de 10 millions de centimes chacun. Une autre personne soupçonnée d’avoir participé à la tentative de cambriolage a été placée sous contrôle judiciaire.