TLEMCEN : Arrestation de deux frères en possession de kif

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et suite à une information parvenue faisant état de la présence d’une bande de criminels possédant du kif au niveau de la cité El-Matmar dans la ville de Maghnia, les éléments de la brigade de recherches et d’investigations ( BRI ), relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen, se sont déplacés à la ville frontalière vers le lieu signalé et procédèrent à l’arrestation de deux frères, en l’occurrence A.Z. 31 ans et A.S. 26 ans, en possession de 360 grammes de kif traité et d’une somme d’argent de 200000 dinars, dont un faux billet de 1000 dinars. Après les procédures d’usage, les deux frères ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen.