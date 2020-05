TLEMCEN : Un homme se suicide après avoir tué sa femme et blessé son fils

La paisible commune de Sebra dans la wilaya de Tlemcen a vécu un malheureux drame familial .Les faits se sont déroulés au niveau de la cité Oued Zeitoun, lorsqu’un homme âgé de 69 ans s’est donné la mort, après avoir tué sa femme âgée de 66 ans et blessé son fils âgé de 37 ans .L’arrivée des éléments de la gendarmerie nationale sur les lieux du drame a permis de découvrir les corps des deux victimes ainsi que le fils blessé, en plus de la découverte d’un fusil de chasse dans une chambre du domicile familial lieu de la tragédie .Les éléments de la protection civile ont évacué les dépouilles vers la morgue de Tlemcen et le blessé aux urgences. Quant aux gendarmes, ils ont ouvert une enquête sur ce drame regrettable en ce mois sacré du ramadan.