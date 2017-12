TLEMCEN : Arrestation de 05 individus, soupçonnés d’appartenir à ‘’Daech’’

Les services de sécurité d’Oran, ont arrêté le mercredi dernier à Tlemcen ,05 individus, soupçonnés d’appartenir à l’organisation terroriste ‘’Daech’’. Cette opération a été effectuée à travers les quartiers de Koudia, Hay Dahlias et El Kalaa, dans la ville de Tlemcen, a-t-on appris de sources médiatiques. Les perquisitions menées par les services de sécurité ont permis la saisie de plusieurs passeports biométriques contenant des visas vers la Turquie et les Emirats arabes unis, des dépliants et livres de propagande, des billets d'avion, des téléphones portables, des CD, des flash-disques, des épées ainsi que d'importantes sommes d'argent en monnaies nationale et turque. Un sixième individu de cette cellule terroriste est actuellement en fuite. Toujours selon les mêmes sources, les mis en cause, soupçonnés d'appartenance à l'organisation terroriste Daech, préparaient à la veille du jour de l'an des actes terroristes dans la ville de Tlemcen. Par ailleurs, les éléments de la section de recherches du groupement de la Gendarmerie nationale de Tlemcen ont réussi, récemment, à neutraliser deux individus, originaires de Tlemcen et de Sebdou, qui incitaient au terrorisme.