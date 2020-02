TLEMCEN : Arrestation d’une femme en possession de 540 psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la sûreté de daïra de Mansourah relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen exploitant une information crédible parvenue aux services de la police judicaire faisant état de la présence de suspects en possession de psychotropes, ont ouvert une enquête . Après des investigations et la surveillance des mouvements des mis en cause, la fouille d’une voiture stationnée a bord de laquelle se trouvaient quatre personnes en l’occurrence B.L. 67 ans ,sa femme B.S. 67 ans ,leur fils B.A. 38 ans repris de justice ,ainsi que le chauffeur de la voiture A.M. 56 ans, a permis de découvrir que la femme été en possession d’un sac de plastique dissimulé sous sa djellaba contenant 540 comprimés psychotropes .A prés la procédure d’usage, les mis en cause ont été présentés devant le parquet.